الجيش السوري يؤكد سيطرته على قرى وبلدات ريف حماة الشمالي الشرقي

دمشق (أ ش أ)

أكد الجيش السوري، مساء اليوم "الثلاثاء" أن قواته نجحت في إحكام سيطرتها علي قري وبلدات منطقة الخوين الكبير والزرزور ورسم شم الهوي والنيحة والمشرف وقليعات طويبية بريف حماة الشمالي الشرقي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، أن الجيش السوري نجح أيضا في القضاء علي عدد من وصفهم بالارهابييين وتمكن من تدمير عتادهم.

وقالت الوكالة السورية، إن الجيش السوري تمكن من تطهير منطقة الغوطة الغربية بريف دمشق الجنوبي الغربي من المجموعات الإرهابية واستعادة السيطرة على التلول الحمر الاستراتيجية بريف القنيطرة محبطة مخططات العدو الاسرائيلي في إقامة ما أسماه “منطقة عازلة” تحت سيطرة تنظيمات إرهابية تكفيرية تابعة له وتنفذ أجنداته المعادية للسوريين.

وأضافت إن وحدات من الجيش السوري رفعت العلم السوري على أعلى قمة في مرتفعات التلول الحمر وثبتت نقاطها في عموم هذه التلول الاستراتيجية الواقعة شرق بلدة حضر التي تعرضت خلال السنوات الماضية لعشرات الاعتداءات والهجمات الإرهابية انطلاقا من هذه التلول التي راهنت عليها التنظيمات الإرهابية لفرض سيطرتها النارية في المنطقة.