"الإليزيه": تأجيل زيارة وزير خارجية فرنسا إلى إيران

باريس (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تأجيل زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى إيران، التي كانت مقررة في نهاية هذا الأسبوع.

وأضافت الرئاسة أن إرجاء الزيارة تم بالاتفاق بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره الإيراني حسن روحاني، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما اليوم، مشيرة إلى أن موعدا جديدا سيتم تحديده عبر القنوات الدبلوماسية وأن المشاورات بين باريس وطهران ستتواصل في الأسابيع القادمة.

كما دعا ماكرون - خلال الاتصال- روحاني إلى ضبط النفس، وأعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في إيران.

جدير بالذكر أن إيران تشهد منذ عدة أيام مظاهرات حاشدة، احتجاجا على تردي الأحوال المعيشية والفساد والمصاعب الاقتصادية؛ أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وإصابة 16 آخرين، خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الإيرانية.