القناة الثانية الإسرائيلية: انتحار 16 جنديًا إسرائيليًا في 2017

رام الله (أ ش أ)

كشف تقرير صادر عن مكتب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن عدد الجنود الذين أقدموا على الانتحار في عام 2017، هو الأعلى منذ 2011.

وذكر قسم القوى البشرية في الجيش - حسبما نقلته عنه القناة الإسرائيلية الثانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن 16 جنديا أقدموا على الانتحار في عام 2017 المنصرم .

ووفقا لقائد مديرية القوى البشرية التابعة لجيش الاحتلال، الجنرال ميراف كيرشنر، وقعت الغالبية العظمى من حالات الانتحار خلال فترة الخدمة الإلزامية، وعلى وجه التحديد، في السنة الأولى.