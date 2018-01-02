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القناة الثانية الإسرائيلية: انتحار 16 جنديًا إسرائيليًا في 2017

11:31 م الثلاثاء 02 يناير 2018
القناة الثانية الإسرائيلية: انتحار 16 جنديًا إسرائيليًا في 2017

جيش الاحتلال الإسرائيلي

رام الله (أ ش أ)

كشف تقرير صادر عن مكتب الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عن أن عدد الجنود الذين أقدموا على الانتحار في عام 2017، هو الأعلى منذ 2011.

وذكر قسم القوى البشرية في الجيش - حسبما نقلته عنه القناة الإسرائيلية الثانية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء - أن 16 جنديا أقدموا على الانتحار في عام 2017 المنصرم .

ووفقا لقائد مديرية القوى البشرية التابعة لجيش الاحتلال، الجنرال ميراف كيرشنر، وقعت الغالبية العظمى من حالات الانتحار خلال فترة الخدمة الإلزامية، وعلى وجه التحديد، في السنة الأولى.

هذا المحتوى من

Asha
رام الله الاحتلال الإسرائيلي الانتحار

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