روحاني يطالب ماكرون بالتحرك ضد معارضي إيران في فرنسا

طهران (أ ف ب):

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وطلب منه التحرك ضد مجموعات إيرانية "إرهابية" معارضة، اتهمها بإثارة الاضطرابات الأخيرة.

وقال روحاني لماكرون، بحسب ما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي، "نندد بوجود مجموعة إرهابية في فرنسا تتحرك ضد الشعب الإيراني، وننتظر تحركًا من الحكومة الفرنسية ضد هذه المجموعة الإرهابية"، في إشارة إلى "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".