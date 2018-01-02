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روحاني يطالب ماكرون بالتحرك ضد معارضي إيران في فرنسا

10:51 م الثلاثاء 02 يناير 2018
روحاني يطالب ماكرون بالتحرك ضد معارضي إيران في فرنسا

الرئيس الإيراني حسن روحاني

طهران (أ ف ب):

أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وطلب منه التحرك ضد مجموعات إيرانية "إرهابية" معارضة، اتهمها بإثارة الاضطرابات الأخيرة.

وقال روحاني لماكرون، بحسب ما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي، "نندد بوجود مجموعة إرهابية في فرنسا تتحرك ضد الشعب الإيراني، وننتظر تحركًا من الحكومة الفرنسية ضد هذه المجموعة الإرهابية"، في إشارة إلى "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية".

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