أكثر الكلمات إنتشاراً

احتجاجات إيران إبراهيم نافع حفلات رأس السنة 2018 القدس المحتلة محمد صلاح

حريق جديد في نيويورك يوقع 16 جريحا بينهم تسعة أطفال

11:35 ص الأربعاء 03 يناير 2018
حريق جديد في نيويورك يوقع 16 جريحا بينهم تسعة أطفال

فرق الاطفاء امام المبنى في برونكس في 29 كانون الاو

نيويورك - (أ ف ب):

اندلع حريق جديد فجر الثلاثاء في مبنى في حي برونكس، موقعا 16 جريحا بينهم تسعة أطفال، بعد أيام من أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ 25 عاما، أدى الى مقتل 12 شخصا في الحي نفسه في المدينة.

وصرّح مدير فرق اطفاء نيويورك دانيال نيغرو في مؤتمر صحافي "لدى وصولها، وجدت فرقنا نفسها أمام حريق قوي. أنقذ رجال الاطفاء العديد من الأشخاص في المكان".

وأضاف أن حياة الجرحى "ليست بخطر وتم نقلهم جميعا الى المستشفى، وسيخرجون منها لحسن الحظ".

وبعد أربع دقائق من الانذار، هرع نحو 200 رجل اطفاء وثلاثين شاحنة الى المبنى القريب من حديقة حيوانات برونكس الشهيرة، لمكافحة ألسنة اللهب التي كانت تلتهم المبنى المشاد بحجارة القرميد، على غرار مئات من مباني نيويورك.

وبعد خمس ساعات، كان رجال الاطفال لا يزالون يحاولون السيطرة على النيران.

وروى أحد سكان المبنى لقناة "ان بي سي نيوز" كيف هرب مع أولاده الثلاثة، عراة الصدر ومن دون أحذية في طقس الفجر البارد في وقت بلغت الحرارة عشر درجات مئوية تحت الصفر.

ومساء الخميس، تسبب صبي عمره ثلاث سنوات كان يلهو بفرن منزلي بأسوأ حريق شهدته نيويورك منذ 25 عاما، ما ادى الى مقتل 12 شخصا بينهم اربعة اطفال.

هذا المحتوى من

AFP
نيويورك أمريكا حرائق واشنطن

الخبر التالى:

مسؤول في الجيش اليمني يؤكد استمرار العمليات حتى تحرير البلاد من قبضة الحوثيين

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان