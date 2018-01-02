سوريا تعلن "تضامنها الكامل" مع إيران

دمشق (د ب أ):

أعلنت سوريا، اليوم الثلاثاء، تضامنها الكامل مع إيران، حيث أكدت أهمية احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا)، أن بلاده "تدين بشدة وترفض بشكل مطلق المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وأدواتهما بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران، والتي تؤكد الدور التدميري لهذه الدول في زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بهدف السيطرة عليها والتحكم في مقدراتها".

وقال المصدر إن "سوريا لها وطيد الثقة بأن إيران قيادة وحكومة وشعبا، ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة والاستمرار في مسيرة التطور والبناء التي حققها الشعب الإيراني ومتابعة دورها في نصرة القضايا العادلة للشعوب".

وأضاف المصدر أن "الجمهورية العربية السورية إذ تعلن تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على أهمية احترام سيادة إيران وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وقد خرج منذ الخميس الماضي، الآلاف من الإيرانيين إلى الشوارع للإعراب عن مظالمهم، والتي تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة، وسياسات طهران بشأن الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من تحذيرات مسؤولي الأمن.