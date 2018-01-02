وزير الخارجية التركي: الأسد لا يمكنه توحيد سوريا وعليه التنحي

أنقرة - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكنه توحيد سوريا، وأن عليه التنحي.

وقال الوزير التركي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "بالنسبة لنا، الأسد لا يمكنه أن يوحّد سوريا. بالنسبة لنا، يتعين أن لا يبقى مثل هذا النظام حتى ولو لفترة انتقالية. هذا هو موقفنا. يتعين عليه أن يتنحى".

وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها بلاده مع كل من روسيا وإيران لإقامة مناطق لخفض التصعيد نجحت بصورة كبيرة في تحسين الوضع في سوريا، وحذر في الوقت نفسه من أن انهيار اتفاقيات وقف إطلاق النار من شأنه أن يضع المزيد من الضغوط على أوروبا.

وأضاف: "آمل أن نتمكن من تعزيز وقف إطلاق النار، وأنا متفائل تماما. الوضع على الأرض في سوريا أفضل بكثير مما كان عليه قبل عام.. لا يمكنك حتى المقارنة".

وشدد: "بالطبع، لو تجددت الحرب في سوريا، سيصل المزيد من اللاجئين إلى تركيا وسيكون هناك ضغط أكبر على أوروبا".