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حريق بمصنع للكحول يدمر عدة منازل ومدرسة غربي الكاميرون

11:13 ص الثلاثاء 02 يناير 2018
حريق بمصنع للكحول يدمر عدة منازل ومدرسة غربي الكاميرون

أرشيفية

ياوندي- (أ ش أ):

أفادت السلطات المحلية بالكاميرون اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق بمصنع للمواد الكحولية، أدى إلى تدمير عدد من المنازل ومدرسة في مدينة "دوالا" غربي الكاميرون.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) أن النيران التي التهمت المصنع بالكامل، وأجبرت فرق الإطفاء علي استدعاء تعزيزات كبيرة ، فيما حاول مواطنون إنقاذ ما تبقي من مملتكاتهم عقب تدمير منازلهم بالكامل.​

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مصنع كحول الكاميرون ياوندي

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