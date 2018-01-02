مروحيات إسرائيلية تقصف موقعا لـ"كتائب القسام" في غزة

غزة - (أ ش أ):

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على موقع تابع لـ"كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت مروحيات سلاح الطيران صاروخين على موقع البحرية غرب خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان بأن مقاومين فتحوا نيران رشاشاتهم صوب مروحية إسرائيلية كانت تحلق على ارتفاعات منخفضة.

وقالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة، مساء أمس الاثنين، أحدهما سقط في مجلس أشكول الإقليمي، في حين سقط الآخر داخل حدود غزة، وأعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة متأخرة من الليل عن سقوط صاروخ في مستوطنات غلاف قطاع غزة بحسب وسائل إعلام عبرية.

وحمّل الجيش حركة حماس مسؤولية ما يحدث في غزة وإطلاق الصواريخ صوب جنوب إسرائيل.

وجاء على لسان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن "قذيفة صاروخية أطلقت من قطاغ غزة جرى تشخيص سقوطها داخل الأراضي الإسرائيلية، دون أن تقع إصابات أو أضرار بفعل سقوط الصاروخ". على حد زعمه.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الصاروخ الذي سقط في "أشكول" أُطلق من مدينة خان يونس جنوب القطاع، فيما أكد الموقع عدم وجود إصابات.​