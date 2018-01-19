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شكري: إقامة علاقات خارجية متوازنة أهم سمات عهد السيسي

11:41 م الجمعة 19 يناير 2018
شكري: إقامة علاقات خارجية متوازنة أهم سمات عهد السيسي

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن إقامة علاقات خارجية متوازنة على أسس ومبادئ مستمدة من حضارتنا العريقة أهم سمات السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال شكرى - على حسابه بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" اليوم /الجمعة/ - "شرفت اليوم بحضور جلسات مؤتمر "حكاية وطن" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية حول "السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

وأضاف وزير الخارجية أن استئصال الفكر المتطرف من جذوره من أهم مقومات الاستراتيجية المصرية لمكافحة الإرهاب.

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