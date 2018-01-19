العراق: 7 قتلى وجرحى في هجوم على منزل ضابط شرطة في الرمادي

بغداد - (أ ش أ)

ذكر مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار أن 7 أشخاص سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم استهدف منزل ضابط في الشرطة بمنطقة الرمادي.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) مساء اليوم الجمعة عن المصدر قوله إن مسلحين مجهولين هاجموا مساء اليوم منزل ضابط في الشرطة بمنطقة البو ذياب شمال الرمادي ، ما أدى إلى مقتل 3 من أفراد عائلته وإصابة 4 آخرين بجروح.

وأضاف أن قوة أمنية طوقت منطقة الحادث ، ونقلت الجثث الى الطب العدلي والجرحى الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

يذكر أن القوات الأمنية تسيطر على منطقة البوذياب ، فيما تشهد المدينة بين الحين والآخر خروقات أمنية توقع خسائر بين المدنيين والأجهزة الأمنية.