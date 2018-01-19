الروهينجا يتظاهرون في مخيم ببنجلاديش ضد خطة إعادة التوطين

داكا - (د ب أ)

قامت مجموعة صغيرة من مسلمي الروهينجا، اليوم الجمعة، بالتظاهر داخل مخيم للاجئين في بنجلاديش قبل عودتهم المخطط لها إلى ميانمار بعد فرارهم من قراهم وسط حملة عسكرية في العام الماضي.

وشارك أكثر من 50 متظاهرا في الاحتجاج في مخيم بالوخالى للاجئين في جنوب شرق منطقة كوكس بازار، وفقاً لما ذكره عبدالرحيم، أحد نشطاء الروهينجا في مخيم كوتوبالونج القريب.

وقال عبدالرحيم إن المتظاهرين الذين يحملون لافتات يريدون الحصول على الجنسية في ميانمار قبل عودتهم. كما يريدون من السلطات ضمان سلامتهم عند عودتهم إلى ديارهم.

وطرد الكثيرون من منازلهم من قبل الجيش والمسلحين البوذيين، وفقا للناشط.

وقال محمد نكار الزمان وهو مسؤول حكومي محلي، لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ)، عن طريق الهاتف، إنه سمع مجموعة من الأشخاص بدأت في التظاهر في المخيم، مشيرا إلى عدم تمكنه من "تتبع أي منهم".

ووقعت بنجلاديش وميانمار في وقت سابق من هذا الأسبوع اتفاقاً لإعادة ما يقرب من 750 ألفًا من مسلمي الروهينجا، يعيشون في معسكرات حالتها مزرية في بنجلاديش منذ عامين.