روسيا تتوعد "برد فعل صارم" ضد أي شغب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

موسكو - أ ش أ

حذر نائب رئيس جهاز الحرس الوطني الروسي، أليكسي زينين، من أن الحرس الوطني الروسي سيتخذ رد فعل صارما تجاه أي أعمال شغب تُرتكب خلال انتخابات الرئاسة الروسية المقبلة.

وقال زينين، وفقا لصحيفة "موسكو تايمز"، إننا نتوقع ونستعد دائمًا للطوارئ، وإن حدثت أعمال شغب سنكون مستعدين وسنتخذ إجراءات صارمة ولكن في إطار القيود التشريعية الحالية.

وأضاف زينين أنه بالتعاون مع الشرطة الروسية وشركات الأمن الخاصة، سيوفر الحرس الوطني الأمن في أكثر من 93 ألف دائرة انتخابية.

كشفت استطلاعات رأي أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من المتوقع أن يفوز في الانتخابات التي ستجرى في 18 مارس القادم.

ومن جانبه، دعا أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسية الذي تم منعه من خوض الانتخابات الروسية في الشهر الماضي، مؤيديه إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.