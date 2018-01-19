الشرطة الأمريكية تلقي القبض على صبيين بتهمة قتل نصف مليون نحلة

(بي بي سي):

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على صبيين بتهمة قتل نصف مليون نحلة والتخريب المتعمد لمشروع لإنتاج عسل النحل في ولاية أيوا.

وشملت عملية التخريب، التي وقعت في نهاية ديسمبر الماضي، تدمير 50 خلية نحل في مزرعة وايلد هيل هوني، بمدينة سيوكس، مما أدى إلى قتل النحل الذي تجمد من البرد.

واتُّهم الصبيان (12 و13 عاما)، بارتكاب ثلاث مخالفات.

وقال مالكا المشروع إن الصبيين تسببا في أضرار بقيمة 60 ألف دولار، ووصفا الجريمة بأنها "غير مسؤولة تماما".

واكتشف جاستين انجيلهاردت وزوجته ما حل بمزرعتهما في 28 ديسمبر الماضي، عندما ذهبا لتنظيف خلايا النحل من آثار الثلوج التي تساقطت عليها.

وقال انجيلهاردت لصحيفة سيوكس سيتي جورنال، إن الصبيين "كانا يطرقان فوق كل خلية مما تسبب في قتل النحل، لقد قضيا علينا تماما".

وأضافت الزوجة :"لقد اقتحما كوخنا وأخذا كل الأدوات الموجودة ودمرا كل ما طالته أيديهما، الأمر لا يتعلق بالسرقة بل بالتخريب وتحطيم كل شيء".

وأثارت تلك القضية اهتماما محليا ودوليا.

ودشن مواطنون حملة إلكترونية لمساعدة الزوجين فى بدء المشروع مجددا، وجمعت أكثر من 30 ألف دولار.