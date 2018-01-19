مقتل خمسة من عناصر القاعدة في هجوم بأفغانستان

أفغانستان - (د ب أ):

قُتل خمسة عناصر على الأقل من شبكة القاعدة في عملية عسكرية خاصة بإقليم ننجارهار، شرق أفغانستان، طبقا لما ذكره المكتب الإعلامي للإقليم في بيان، اليوم الجمعة.

ونقلت قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية عن المكتب قوله إن خمسة على الأقل من شبكة القاعدة قتلوا في عملية عسكرية خاصة بالإقليم.

وأضاف البيان أنه تم شن العملية في بلدة توتو بمنطقة شيرزاد بالإقليم، الليلة الماضية.

وتابع البيان أن قائمة القتلى شملت متشددين أجانب، وشخصا كان قد خطط لتنفيذ الهجوم الانتحاري وعضو رئيسي بالشبكة.

وأضاف البيان أن المتشددين الأجانب الثلاثة، من بينهم مواطنان، شيشاني وباكستاني.

واعتقلت قوات الأمن متشددا مسلحا وشخصين مشتبه بهما في العملية، حسب البيان.

يشهد إقليم ننجارهار حتى الآن عمليات عسكرية كثيفة لاستهداف الجماعات المتشددة، من بينها تنظيم داعش.