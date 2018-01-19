تركيا تؤكد قصف منطقة عفرين السورية

وكالات

أعلن وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، الجمعة، أن عملية تركيا في منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا بدأت "فعلياً" بقصف عبر الحدود، لكن لم تتحرك أي قوات إلى المنطقة.

وقال جانيكلي، في مقابلة مع قناة الخبر التلفزيونية، إن تركيا تطور أنظمة أسلحة لمواجهة الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وأضاف أن بلاده يجب أن تطهر شمال سوريا من العناصر الإرهابية.