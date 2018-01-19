10 معلومات عن مغني الراب الألماني في "داعش": تزوج من مسؤولة بـ"إف بي آي"

القاهرة- (مصراوي)

قُتل مغني الراب الألماني، دينيس كوسبيرت، الذي انضم إلى تنظيم "الدولة الاسلامية"، المعروف إعلامياً بـ"داعش"، في غارة جوية على سوريا، وفق موقع "سايت" الأمريكي الذي يتابع مواقع المتطرفين والجهاديين.

"كوسبيرت" صُنف وفقا للولايات المتحدة الأمريكية، واحداً من أخطر عناصر "داعش" في سوريا، بعدما اعتنق الإسلام قبل سنوات، وترك الغناء للمشاركة في القتال مع التنظيم الإرهابي، الذي أظهره في العديد من التسجيلات الدعائية التي بثها في السنوات الأخيرة.

"مصراوي" يرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن المُغني الألماني.

1- ولد في برلين لأم ألمانية وأب غاني.

2- سُجن عام 2006 بسبب خرق قوانين ألمانيا، وبعد خروجه دارت أغانيه حول فترة السجن والعنصرية والحرب التي خاضتها واشنطن في العراق.

3- في نفس العام، تبنى اسم ديسو دوغ، وأجرى جولة موسيقية مع مغني الراب الأمريكي DMX، وأصدر بعدها 4 ألبومات غنائية.

4- تخلى عن موسيقى الراب في 2010، واعتنق الإسلام، وغَنى الأناشيد الدينية باللغة الألمانية.

5- انضم إلى تنظيم داعش في سوريا، ولُقب باسم بـ"أبو طلحة الألماني" عام 2013.

6- أدرجته وزارة الخارجية الأمريكية في 2015 إرهابياً، وقالت إنه يروّج لجرائم داعش ويسوّقها، ويشيد بفضائل زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.

7- شجّع المسلمين في الغرب على تنفيذ هجمات باسم "داعش"، وظهر في أحد الفيديوهات وهو يحمل رأس شخص حُزّت عنقه في دير الزور بسوريا.

8- نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً عنه في 2011، نقلت فيه قوله: "مهمتي أن أستخدم صوتي لإخبار الناس بالحقيقة، والحقيقة هي أن الجهاد فرض".

9- تزوج من المترجمة في مكتب التحقيق الفيدرالي، دانييلا غرين، التي تسللت إلى سوريا في يونيو 2014، واَعتقلت فور عودتها إلى الولايات المتحدة بعد أقل من شهرين على توجهها إلى سوريا، وأقرت بأنها "قدمت تصريحات كاذبة حول إرهاب دولي"، وقضت بعدها عقوبة بالسجن لمدة عامين.

10- في أغسطس 2016، تعرض التنظيم الإرهابي في سوريا لقصف جوي كثيف، وانتشرت أنباء عن مقتله، إلا أنه نجا من القصف، قبل أن يُقتل اليوم في قصف آخر.