كوريا الجنوبية تحشد طائرات وسفن لحماية الألعاب الاولمبية من الارهاب

سول - (د ب أ):

قالت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الجمعة إن سول ستتخذ سلسلة من الاجراءات لحماية دورة الالعاب الاولمبية الشتوية المقبلة في مدينة بيونجتشانج من الارهاب، حيث ستقوم طائرات تابعة للقوات الجوية بدوريات حول المواقع المخصصة للدورة الاولمبية وستعمل سفن خفر السواحل والقوات الخاصة (الكوماندوز) على حماية السواحل، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

وأعلنت الحكومة عن هذه الاجراءات بعد اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب برئاسة رئيس الوزراء لي ناك يون، في الوقت الذي تقوم فيه كوريا الجنوبية بفحص دقيق للاستعدادات والتحضيرات الخاصة بدورة الالعاب الاولمبية، التي ستقام خلال الفترة بين التاسع و25 فبراير المقبل.

وبموجب هذه الاجراءات، ستعزز الشرطة عمليات التفتيش على المركبات والاشخاص الذين يدخلون المنشآت الاولمبية، بينما تقوم بوضع حواجز على الطرق التي تعتبر عرضة للهجمات واتخاذ خطوات لضمان سلاسة حركة المرور.

وقال المسؤولون إن وزارة الدفاع سوف تقوم بتسيير دوريات جوية وبحرية وحول الملاعب الاولمبية، وإعداد وحدة للتخلص من المتفجرات وفريق للاستجابة السريعة لمواجهة الهجمات الكيماوية والبيولوجية.

وذكر المسؤولون ان خفر السواحل سيضم أربع سفن دورية وفرق كوماندوز جاهزة بالقرب من الساحل الشرقي، بينما تخطط وكالة الاطفاء الوطنية لارسال حوالى 540 من رجال الاطفاء، وعمال الانقاذ للانتشار حول الملاعب وقرية إقامة الرياضيين استعدادا للتعامل مع مختلف الحوادث.

وأضافوا ان وزارة الاراضى والنقل سوف تعين منطقة حظر جوى بالقرب من المواقع الخاصة بالدورة الأولمبية.

وقال المسؤولون ان هذا يؤكد عزم الحكومة على تحمل "مسؤولية غير محدودة" لضمان سلامة المواطنين.

وأضاف المسؤولون أن الحكومة تخطط ايضا لتقديم خطة رئيسية لمكافحة الارهاب هذا العام. وبموجب الخطة، ستعزز الحكومة تبادل المعلومات المتعلقة بالارهاب بين الوكالات الحكومية ذات الصلة، وتحديث قائمة المشتبه فيهم من الارهابيين الاجانب بالتعاون مع الشرطة الدولية (الانتربول) والوكالات الدولية الاخرى، وتعزز القدرات لمواجهة الانواع الجديدة من الارهاب مثل تلك العمليات الارهابية التى تتم باستخدام طائرات بدون طيار.