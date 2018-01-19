العاصفة "فردريك تشل حركة القطارات بالكامل فى غرب ألمانيا

برلين - (أ ش أ)

أدت عاصفة "فردريك" التي ضربت غرب ألمانيا إلى شلل حركة القطارات بالكامل في ولاية شمال الراين - فيستفاليا بعد أن ضربتها امس الخميس.

وذكرت تقارير إعلامية أن نحو 100 ألف شخص عالقين في مختلف مناطق الولاية بانتظار استئناف حركة القطارات التي توقفت بسبب رياح عاتية فاقت قوتها في بعض المناطق 160 كيلومترا في الساعة.

ولم تؤثر العاصفة على حركه القطارات فحسب بل أثرت أيضا على الرحلات الجوية فقد توقفت حركة الملاحة الجوية في غرب ألمانيا في كل من مطار دوسلدورف وكولونيا ودورتموند صباح الخميس إلى إشعار آخر، فيما نقلت تقارير أخرى أن شخصا لقي مصرعه في مدينة كليفه الواقعة غرب الولاية بعد سقوط شجرة على رأسه أدت إلى وفاته وفشلت محاولات إنقاذه.

وفي مدينة كولونيا، أكد متحدث باسم مجلس المدينة تطويق المنطقة المحيطة بكاتدرائية كولونيا جزئيا اليوم الخميس، وتم كتابة تحذير على لافتة معلقة أمام الكاتدرائية نصه احذر سقوط الصخور، وسط مخاوف بشأن سلامة المترددين على الكاتدرائية لاقتراب العاصفة "فردريك".