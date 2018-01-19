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هواء الصين يشهد انخفاضا سريعا في نسبة التلوث عام 2017

12:45 ص الجمعة 19 يناير 2018
هواء الصين يشهد انخفاضا سريعا في نسبة التلوث عام 2017

الصين

بكين - (أ ش أ)

أعلنت سلطات البيئة الصينية أمس الخميس أن هواء الصين قد شهد انخفاضا كبيرا في ملوثاته عام 2017 بفضل سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين نوعية الهواء.

وبلغ متوسط كثافة جزيئات الغلاف الجوي التي يبلغ قطرها أقل من 2,5 مايكرومتر في 338 مدينة عبر أرجاء الصين كافة، 83 مايكروجرام لكل متر مربع، أقل بمقدار 5,1 عن عام 2017، وذلك من واقع مراقبة وزارة حماية البيئة الصينية لأحوال الهواء.

وكانت كثافة جزيئات الغلاف الجوي التي يبلغ قطرها أقل من 2,5 مايكرومتر في بكين قد بلغت 58 مايكروجرام لكل متر مكعب العام الماضي، ثم انخفضت عاماً بعد آخر بنسبة 20,5 بالمائة بفضل الإجراءات الفعالة التي اتخذتها السلطات الرسمية للتحكم في نسبة التلوث البيئي.

 

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الصين التلوث سلطات البيئة الصينية

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