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حول العالم في 24 ساعة: إسرائيل تعتذر للأردن.. تعرف على السبب

12:12 ص الجمعة 19 يناير 2018
حول العالم في 24 ساعة: إسرائيل تعتذر للأردن.. تعرف على السبب

البورصة الألمانية

إعداد – هشام عبد الخالق:

شهد العالم اليوم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، وكان أبرزها، اعتذار إسرائيل للأردن عن قتل 3 مواطنين، وتأهب فرنسا لإغلاق إحدى محطاتها النووية، ومطالبة إيران للبورصة الألمانية بمليارات اليورو.

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