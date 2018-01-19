حول العالم في 24 ساعة: إسرائيل تعتذر للأردن.. تعرف على السبب
12:12 ص الجمعة 19 يناير 2018
إعداد – هشام عبد الخالق:
شهد العالم اليوم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، وكان أبرزها، اعتذار إسرائيل للأردن عن قتل 3 مواطنين، وتأهب فرنسا لإغلاق إحدى محطاتها النووية، ومطالبة إيران للبورصة الألمانية بمليارات اليورو.
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