حول العالم في 24 ساعة: إسرائيل تعتذر للأردن.. تعرف على السبب

إعداد – هشام عبد الخالق:

شهد العالم اليوم الخميس، عددًا من الأحداث الهامة، وكان أبرزها، اعتذار إسرائيل للأردن عن قتل 3 مواطنين، وتأهب فرنسا لإغلاق إحدى محطاتها النووية، ومطالبة إيران للبورصة الألمانية بمليارات اليورو.