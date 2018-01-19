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أهم التصريحات في 24 ساعة: بحر دماء في الشرق والغرب

12:08 ص الجمعة 19 يناير 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: بحر دماء في الشرق والغرب

شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب

إعداد – محمد الصباغ:

حذر شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب من بحر دماء سيغرق فيه الشرق والغرب في حال عاد الإرهاب من جديد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، فيما صرح العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن عملية أطلقت ضد ما تسمى حركة "العدل والمساواة" مستمرة، وقالت مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة نيكي هايلي إنه لا يجب أن يتوقع أحد أن يعارض مصالح أمريكا ثم يحصل على شيكات نقدية منها.

ويمكن تصفح أبرز التصريحات حول العالم في الصفحات التالية:

شيخ الأزهر أحمد الطيب الإرهاب القدس المحتلة الجيش الليبي الأمم المتحدة نيكي هايلي

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