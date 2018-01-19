أهم التصريحات في 24 ساعة: بحر دماء في الشرق والغرب

إعداد – محمد الصباغ:

حذر شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب من بحر دماء سيغرق فيه الشرق والغرب في حال عاد الإرهاب من جديد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القدس، فيما صرح العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي أن عملية أطلقت ضد ما تسمى حركة "العدل والمساواة" مستمرة، وقالت مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة نيكي هايلي إنه لا يجب أن يتوقع أحد أن يعارض مصالح أمريكا ثم يحصل على شيكات نقدية منها.

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