ماي تشيد بالاتفاقيات الموقعة مع فرنسا

لندن - (د ب أ)

أشادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بالاتفاقات مع فرنسا حول الهجرة والطيران والامن والثقافة، كدليل على أن العلاقات "ستواصل الازدهار" بعد خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي.

وأكدت ماي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فى مؤتمر صحفي مشترك أن بريطانيا ستقدم 45 مليون جنيه استرلينى (61 مليون دولار) لمساعدة فرنسا في مكافحة الهجرة غير الشرعية الى بريطانيا عبر المدن الساحلية على طول القناة الانجليزية.

وأضافت ماي " أن زيادة الاستثمارات التي اتفقنا عليها اليوم، سوف تجعل حدود المملكة المتحدة أكثر أمنا".

وقالت ماي إن بريطانيا وافقت على عدة اجراءات لمساعدة الجهود الفرنسية في منطقة الساحل الافريقية والمساهمة في تشكيل قوة استطلاع مشتركة قوامها 10 الاف جندي.

وتشمل اتفاقات التعاون الاخرى التي وقعها البلدان اليوم ، مجالات الفضاء والدفاع والطاقة.

وخلال الزيارة، قال ماكرون إن الاتفاق سيسمح "بتحسين الإدارة الفنية والتشغيلية لهذه الحدود المشتركة"، وفقا لما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية ( أ.ف.ب).

وفي إطار التبادل الثقافي الأوسع على مدى السنوات الاربع القادمة، رحبت ماي باتفاق فرنسا على اعارة قطعة النسيج الأثرية المعروفة باسم "نسيج بايو" التي يبلغ عمرها 950 عاما إلى بريطانيا، في عام 2022.

وقالت ماي إن الإعارة ستكون " الأولى على التراب البريطاني منذ أكثر من 900 عام".