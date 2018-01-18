زوجان أمريكيان عذّبا أطفالهما الـ13 يواجهان عقوبة السجن 94 عاما

لوس أنجل,س - (د ب أ)

يواجه زوجان بولاية كاليفورنيا الامريكية متهمان باحتجاز أولادهما الـ 13 في منزلهما، وبعضهم مقيد في الأسرة، مع تقديم القليل من الطعام اليهم، عقوبة السجن 94 عاما لكل منهما.

وقال النائب العام مايك هسترين بمنطقة ريفرسايد في مؤتمر صحفي إن ديفيد الين توربين(57 عاما) ولويز آنا توربين(49 عاما) يواجهان37 تهمة تتعلق بتعذيب الاطفال والاعتداء عليهم واهمالهم وسجنهم.

ويواجه الأب تهمة ممارسة الجنس مع فتاة قاصر(أقل من 14 عاما).

وأضاف هسترين "لقد تم ربط الضحايا كشكل من أشكال العقاب، أولا بالحبال وبعد ذلك بسلاسل".

وتابع " لم يتم فك قيود الضحايا في كثير من الاحيان بما يسمح لهم بالذهاب الى المرحاض".