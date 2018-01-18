أكثر الكلمات إنتشاراً

الطقس سد النهضة حكاية وطن نصرة القدس الدوري المصري انتخابات الرئاسة

مقتل زعيم المعارضة السابق بزيمبابوي في تحطم طائرة في أمريكا

11:29 م الخميس 18 يناير 2018
مقتل زعيم المعارضة السابق بزيمبابوي في تحطم طائرة في أمريكا

ارشيفية

راتون 18(أمريكا) - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الأمريكية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الخميس، إثر تحطم مروحية بولاية نيومكسيكو، من بينهم المعارض السياسي السابق في زيمبابوي روي بينيت.

أضافت الشرطة أن شخصا واحدا نجا من الحادث وأصيب بجروح بالغة، وهو الذي قام بإبلاغ السلطات بتحطم المروحية.

كما أفادت الشرطة أن المروحية تحطمت بالقرب من بلدة راتون، التي تقع على بعد ساعتين ونصف بالسيارة شمال شرق (سانتا في).

وقالت الشرطة إن تحطم المروحية تسبب في اندلاع حريق في مزرعة سقطت فوقها إلا أنه تم إخماده بسرعة.

وأفادت الشرطة أن أسباب الحادث لم تعرف بعد، مشيرة إلى أن رحلة المروحية كانت ذات طبيعة خاصة.

كان روي بينيت / 60 عاما/ يعيش في الفترة الأخيرة في المهجر بجنوب إفريقيا، وكان في السابق أحد قادة المعارضة ضد الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي.

كان بينيت أيضا أمين صندوق حزب الحركة من أجل الديمقراطية في زيمبابوي.

 

الشرطة الأمريكية ولاية نيومكسيكو تحطم المروحية زيمبابوي

الخبر التالى:

زوجان أمريكيان عذّبا أطفالهما الـ13 يواجهان عقوبة السجن 94 عاما

إعلان

أخبار قد تهمك

الأخبار المتعلقة

الأكثر قراءة الآن

إعلان

التعليقات

إعلان