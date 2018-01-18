مقتل زعيم المعارضة السابق بزيمبابوي في تحطم طائرة في أمريكا

راتون 18(أمريكا) - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الأمريكية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، اليوم الخميس، إثر تحطم مروحية بولاية نيومكسيكو، من بينهم المعارض السياسي السابق في زيمبابوي روي بينيت.

أضافت الشرطة أن شخصا واحدا نجا من الحادث وأصيب بجروح بالغة، وهو الذي قام بإبلاغ السلطات بتحطم المروحية.

كما أفادت الشرطة أن المروحية تحطمت بالقرب من بلدة راتون، التي تقع على بعد ساعتين ونصف بالسيارة شمال شرق (سانتا في).

وقالت الشرطة إن تحطم المروحية تسبب في اندلاع حريق في مزرعة سقطت فوقها إلا أنه تم إخماده بسرعة.

وأفادت الشرطة أن أسباب الحادث لم تعرف بعد، مشيرة إلى أن رحلة المروحية كانت ذات طبيعة خاصة.

كان روي بينيت / 60 عاما/ يعيش في الفترة الأخيرة في المهجر بجنوب إفريقيا، وكان في السابق أحد قادة المعارضة ضد الرئيس الزيمبابوي السابق روبرت موجابي.

كان بينيت أيضا أمين صندوق حزب الحركة من أجل الديمقراطية في زيمبابوي.