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مقتل 10 عناصر من الحوثيين بينهم قائد ميداني في اليمن

10:52 م الخميس 18 يناير 2018
مقتل 10 عناصر من الحوثيين بينهم قائد ميداني في اليمن

ارشيفية

صنعاء - (د ب أ)

أفادت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، بمقتل عشرة عناصر من الحوثيين، بينهم قائد ميداني، بمحافظة تعز، التي تقع على مسافة /275 كيلو مترا جنوب صنعاء.

وقال بيان للمركز الإعلامي لقيادة محور تعز، اطّلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، إن أحمد عبدالرحمن الموهبي، قائد ميداني في صفوف "المليشيات الانقلابية"، قُتل مع ثلاثة من مرافقيه، و أصيب اثنان آخران ، جراء استهدافهم بمدفعية الجيش الوطني في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي غربي مدينة تعز.

وأضاف البيان أن مدفعية الجيش استهدفت أيضاً تجمعات للمليشيات في منطقة القحيفة بجبهة مقبنة، نتج عنها مقتل ستة عناصر من الحوثيين و جرح أربعة آخرين، غربي تعز .

وتشهد عدد من المناطق في محافظة تعز، وهي أكثر المحافظات اليمنية سكاناً، معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو ثلاثة أعوام، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة، فضلا عن تسببها في تفاقم الوضع الإنساني بشكل كبير.

اليمن الحوثيين الجيش اليمني

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