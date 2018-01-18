بعد التصعيد الجوي.. الإمارات تشكو قطر إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

كتبت- رنا أسامة:

تقدّمت الإمارات بمذكرتي إحاطة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تعريض قطر حياة مدنيين للخطر باعتراض مقاتلاتها طائرتين إماراتيتين مدنيتين كانتا تحلقان عبر خطوط معتمدة دوليًا إلى العاصمة البحرينية، المنامة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ورفعت مملكة البحرين، بالتنسيق مع الإمارات، الثلاثاء، تقريرًا مُفصّلًا إلى منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) حول اعتراض مقاتلات قطرية لطائرتي الإمارات، داعية إلى فتح تحقيق.

كما بثَّ التلفزيون البحريني، مقطعًا لتسجيل أجهزة الرادار يوضح لحظة اعتراض المقاتلات القطرية للطائرتين الإماراتيتين.

وذكرت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين، أنه "في تمام الساعة 9:35 بالتوقيت المحلي، قامت مقاتلتان عسكريتان لدولة قطر قادمتين من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الإمارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينج 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات".

وجاء في تقرير الهيئة أن المقاتلات القطرية اقتربت لمسافة ميلَيْن تقريبًا من طائرة الإمارات، الأمر الذي عرَّض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، ما حتَّم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين التدخل الفوري، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.

كانت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات قالت في وقت سابق، الاثنين، إن "مقاتلات قطرية اعترضت طائرة مدنيتين إماراتين خلال رحلتين اعتياديتين إلى المنامة أثناء تحليقها في المسارات المعتادة".

واعتبرت الهيئة الإماراتية أن "هذا التصرف يشكل تهديدا سافرًا وخطيرًا لسلامة الطيران المدني، وخرقًا واضحًا للقوانين والاتفاقيات الدولية".

فيما نفت قطر ما وصفته بادعاءات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، وأوضحت أنها "عارية تمامًا عن الصحة".

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، لولوة راشد الخاطر، الاثنين، إن "الادعاء يأتي بعد يوم واحد من حادثة اختراق طائرة عسكرية للنقل الجوي من نوع (سي-130) تابعة للإمارات أجواء قطر.. الذي تنوي قطر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".

وتابعت "يبدو أن هيئة الطيران بالإمارات تحاول من خلال نشرها ادعاءات كاذبة استباق الأحداث والتغطية على خبر اختراق الطائرة العسكرية الإماراتية الأجواء القطرية".

وأضافت المتحدثة أنه "يبدو من ناحية ثانية أن الإمارات تحاول لفت الأنظار بعيدا عن حوادث أخرى سببت لها أزمات إعلامية في اليومين الماضيين وتحاول التغطية عليها عن طريق خلق الفقاعات الإعلامية غير المؤسسة على وقائع حقيقية".

وأكدت أن قطر تؤكد التزام قواتها الجوية الأميرية بأعلى معايير السلامة الجوية وحرصها على سلامة المدنيين.