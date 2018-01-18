إيران تطالب البورصة الألمانية بمليارات اليورو

فرانكفورت/لوكسمبورج - (د ب أ):

تواجه البورصة الألمانية مطالبات بدفع مليارات اليورو لإيران وذلك على خلفية نزاع قانوني يجري في الولايات المتحدة منذ سنوات كثيرة بشأن أملاك إيرانية تم تجميدها بشبهة تمويل الإرهاب ودفع جزء منها لضحايا عمليات إرهابية.

وتورطت البورصة الألمانية عبر شركة كليرستريم التابعة لها في قضية إدارة سندات بتكليف من عملاء للشركة وبيع هذه السندات وشرائها.



وصرحت البورصة الألمانية ليلة الأربعاء/الخميس بأن شركة كليرستريم تلقت إشعارا بوجود دعوى من البنك المركزي الإيراني تطالب فيها إيران البورصة الألمانية بالإفراج عن ممتلكات بقيمة نحو 9ر4 مليار دولار بفوائدها.

وأعلنت البورصة أن الدعوى حركت في لوكسمبورج وأنها تختصم إلى جانب شركة كليرستريم بنك UBAE الإيطالي أيضا، وهو أحد شركاء شركة كليرستريم.

وأعلنت البورصة الألمانية أن "كليرستريم تعتبر الدعوى الموجهة ضدها غير مبررة" وقالت إنها ستدافع عن نفسها بحزم ضد الدعوى.

وحسب متحدث باسم البورصة الألمانية فإن الدعوى تركز بالدرجة الأولى على أملاك بقيمة 9ر1 مليار دولار كانت شركة كليرستريم تحتفظ بها لصالح إيران ثم سلمته عقب حكم لمحكمة أمريكية عام 2013 لضحايا إحدى الهجمات الإرهابية الواسعة وذويهم.

وكان 299 شخصا قد قتلوا خلال تفجير واسع استهدف قاعدة عسكرية في لبنان في أكتوبر عام 1983 من بينهم 241 جنديا أمريكيا.

وتتهم الولايات المتحدة إيران بالضلوع في هذا الهجوم.

وقضت المحكمة التي نظرت القضية بتعويض بالمليارات لأهالي الضحايا.

وتطالب إيران بهذه الأموال من شركية كليرستريم.

كما أن هناك ممتلكات إيرانية أخرى بقيمة نحو 2 مليار دولار لا تزال لدى كليرستريم ولكن هذه الأموال محجوبة بفعل دعاوى قدمها أمريكيون في بلادهم وفي لوكسومبورج.

وقالت البورصة الألمانية إن كليرستريم سلمت أملاكا إيرانية أخرى في الماضي للبنك المركزي الإيراني.