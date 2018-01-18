52 قتيلا في حريق على متن حافلة في كازاخستان

كازاخستان - (أ ف ب):

قتل 52 شخصا ونجا خمسة اخرون عندما اشتعلت نيران في الحافلة التي كانت تنقلهم الخميس في شمال غرب كازاخستان، بحسب ما أعلنت السلطات.

واشارت معلومات اولية من السلطات الى ان الحافلة كانت تنقل اوزبكيين.

واظهرت صور تم تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي الحافلة التي كانت تسير على طريق وسط السهوب التي تغطيها الثلوج وقد تفحمت بالكامل نتيجة الحريق.

وقع الحادث في منطقة اكتوب كبرى مدن شمال غرب البلاد والقريبة من الحدود الروسية، بحسب ما اعلنت وزارة الحالات الطارئة في بيان.

وجاء في البيان "كان على متن الحافلة 55 راكبا وسائقين. وقتل 52 شخصا بينما تم اسعاف خمسة اخرين"، دون ان تحدد ملابسات اشتعال الحريق على متن الحافلة.

وقال مسؤول في وزارة الحالات الطارئة يدعى رسلان ايمانوكولوف لوكالة فرانس برس ان الحافلة كانت تحمل لوحة تسجيل كازاخستانية لكنها تنقل اوزبكيين دون ان يوضح ما اذا كان كل الركاب من هذا البلد المجاور في اسيا الوسطى.

وتابع المسؤول ان النار هبت في الحافل بشكل سريع.

واشار بيان الوزارة الى ان الحافلة كانت تقوم برحلة بين مدينة سامارا الروسية على نهر فولغا بالقرب من الحدود مع كازاخستان وشيمكنت في جنوب كازاخستان.