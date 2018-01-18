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مقتل اثنين من أفراد الشرطة في غرب باكستان

12:31 م الخميس 18 يناير 2018
مقتل اثنين من أفراد الشرطة في غرب باكستان

الشرطة الباكستانية

إسلام آباد - (د ب أ):

لقي اثنان من أفراد الشرطة الباكستانية حتفهما، صباح اليوم الخميس، فيما وصفته الشرطة بأنه حادث قتل مستهدف.

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية عن الشرطة القول، إن اثنين من أفرادها قتلا عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليهما، فى طريق زارجون الواقع بمدينة كويتا (غربي البلاد).

وأضافت الشرطة أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة شخص آخر، مضيفة أن المهاجمين فروا من مكان الحادث، دون أن يلحق بهم أذى.

وقد تم نقل جثتي أفراد الشرطة إلى مستشفى كويتا المدني، بعد وقت قصير من وقوع الحادث. كما يتلقى الشخص المصاب العلاج في نفس المستشفى أيضا، بحسب الصحيفة.

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