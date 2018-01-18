الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

اقتحم جنود إسرائيليون، ليل الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها بشمال الضفة الغربية، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

ونقلت (وفا) عن مصادر محلية، لم تكشف عنها، أن "مواجهات عنيفة اندلعت بين الاحتلال والمواطنين في كل من المخيم والمدينة"، وأن "الاحتلال قام بمصادرة تسجيلات المراقبة من داخل بعض المحال التجارية في المدينة".

وأضافت أن "الاحتلال قام بمحاصرة منطقة الهدف جنوب مدينة جنين، بينما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في شارع حيفا الرئيسي بالقرب من محطة الحافي للمحروقات، اعتقل خلالها الاحتلال شابين على الأقل".

وأشارت إلى استدعاء "الاحتلال المزيد من السيارات العسكرية بالإضافة إلى جرافتين، حيث فاق عدد الآليات المشاركة في هذا العدوان، الثلاثين".