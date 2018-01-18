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أبرز التصريحات في 24 ساعة: اذهبوا إلى القدس

12:12 ص الخميس 18 يناير 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: اذهبوا إلى القدس

إعداد – محمد الصباغ:

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى زيارة القدس، معتبرًا أن ذلك مساندة لأهل المدينة وليس تطبيعًا مع الدولة العبرية، وقال مفتي فلسطين الشيخ محمد احمد حسين إن المدينة المقدسة تتعرض لانتهاكات صارخة، أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقال من الهند إن الولايات المتحدة ستنقل سفارتها إلى القدس خلال عام.

ويمكنكم متابعة أبرز التصريحات حول العالم في الصفحات التالية:

القدس محمود عباس نتنياهو الهند جامعة الدول العربية

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