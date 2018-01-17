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ترامب ينفي نقل سفارة أمريكا إلى القدس خلال عام

11:58 م الأربعاء 17 يناير 2018
ترامب ينفي نقل سفارة أمريكا إلى القدس خلال عام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصراوي - وكالات

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، نقل سفارة واشنطن إلى القدس خلال عام، وذلك بعدما صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمدة التي سيستغرقها نقل السفارة.

وكان نتنياهو قال في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى الهند، إنه يتوقع نقل السفارة بشكل أسرع من المتوقع. ملمحًا بأنه قد يكون "خلال عام من الآن".

لكن ترامب حينما رد على سؤال من وكالة رويترز عن دقة هذا التصريح، أكد أنه "غير صحيح".

وكان مسؤولون أمريكيون أكدوا أن عملية نقل السفارة قد تستغرق فترة قد لا تقل عن ثلاث أو أربع سنوات بسبب التجهيزات الأمنية وما إلى ذلك.

وأعلن ترامب في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

ترامب نفي نقل سفارة أمريكا القدس المحتلة واشنطن نتنياهو

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