بسبب امتحان بجامعة عين شمس.. إسرائيل تدعو المصريين لزيارتها

القاهرة- «مصراوي»:

نشرت صفحة السفارة الإسرائيلية في مصر، الأربعاء، صورة من اختبار الماجستير لطلاب اللغة العبرية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والذي تناول ترجمة عبرية لمسرحية مصرية للأديب الراحل علي سالم.

واستغلت الدولة العبرية الفرصة لدعوة دارسي اللغة العبرية في مصر إلى زيارة إسرائيل لمتابعة واقعها الأكاديمي والعلمي.

وجاء سؤال الامتحان عن السمات اللغوية لعلي سالم، والأخرى للمترجم الإسرائيلي جابرييل روزنباوم، وترجمة النص العبري في ورقة الأسئلة كانت على النحو التالي: "إسرائيل مهتمة بالمجتمع العربي بشكل عام، وبالمجتمع المصري بشكل خاص. ويظهر هذا بشكل واضح بترجمة الأدب المصري للعبرية".

كما شمل السؤال أن مسرحية "إنت اللي قتلت الوحش" لعلي سالم، برهان على ذلك. فما هي السمات اللغوية لعلي سالم؟. وما هي السمات اللغوية لجابرييل روزنباوم في ترجمته للمسرحية؟"

يذكر أن الكاتب علي سالم كان من الداعين إلى التطبيع مع إسرائيل وزارها أكثر من مرة.

و"سالم" من مواليد عام 1936، وقدم ما يزيد على 40 عملًا مسرحيًا وكتابًا، أبرزها "مدرسة المشاغبين" و "إنت اللي قتلت الوحش" و"أغنية على الممر".

توفي علي سالم في سبتمبر من عام 2015 بعد صراع مع المرض.

وطالت سالم انتقادات كبيرة بسبب دعوته للتطبيع مع إسرائيل، كما كان من الداعمين لاتفاق السلام الذي تم بين مصر وإسرائيل.

وسجل علي سالم زيارته إلى إسرائيل في كتاب "رحلتي إلى إسرائيل"، كتب فيه إنه ذهب إلى هناك من أجل "كسر دوائر الكراهية والجهل".​