تركيا ترسل تعزيزات عسكرية جديدة إلى الحدود مع سوريا

هطاي (تركيا) - (د ب ا)

ذكر تقرير إخباري ان تعزيزات عسكرية جديدة، إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا، مرسلة إلى الوحدات العسكرية، على الحدود مع سوريا.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء، أن قافلة التعزيزات المرسلة من ولايات مختلفة، تضم ناقلات جنود مدرعة، وصهاريج وقود، وعربات عسكرية مدرعة، ووحدات من القوات الخاصة.

وأضافت أن القافلة أُرسلت وسط إجراءات أمنية مكثفة بهدف تعزيز الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد صرح أول أمس الاثنين إن القوات المسلحة التركية أنهت استعداداتها لشن هجوم عسكري على مدينتين ذات أهمية استراتيجية وتقعان شمال سوريا، وهما عفرين ومنبج اللتين تسيطر عليهما الميليشيات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.

واستطرد أردوغان قائلا "إن العملية يمكن أن تبدأ في أي لحظة"، مضيفاً أن التدخل العسكري في سوريا سيستمر "حتى يتم القضاء على آخر إرهابي باق" في المنطقة الحدودية.

وتعهد اردوغان بتدمير ماوصفه بـ "جيش إرهاب" تحاول الولايات المتحدة تشكيله على الحدود التركية مع سوريا.

كان قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أعلنت ان التحالف يعمل على تشكيل قوة أمنية جديدة قوامها 30 ألف فرد في المنطقة الحدودية التي تسيطر عليها ميليشيات كردية سوريا.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو جماعة حقوقية سورية معارضة، بدأت المدفعية التركية قصف مدينة عفرين منذ يوم السبت الماضي .

وقال سليمان جعفر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمدينة عفرين في تصريحات هاتفية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "سنحارب بكل الوسائل قوات أردوغان، وسنحمي أرضنا حتى آخر قطرة دم."

وتعارض أنقرة سيطرة الأكراد السوريين، الذين تدعمهم الولايات المتحدة في الحرب ضد ما يعرف بتنظيم داعش، على أراض على طول الحدود المشتركة للبلاد، وطالبت واشنطن لفترة طويلة بالتوقف عن دعم الميليشيات.

وتسيطر تركيا على حوالي 2000 كيلومتر مربع من الأراضي في شمال سوريا بعد شنها عملية عسكرية عبر الحدود في عام 2016، أطلق عليها "درع الفرات" للقضاء على مسلحي تنظيم داعش ومواجهة الميليشيات الكردية.