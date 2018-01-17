"آبل" قد تدفع 38 مليار دولار كضرائب عن أرباحها الخارجية

واشنطن - (د ب أ)

توقعت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" اليوم الأربعاء دفع حوالي 38 مليار دولار كضرائب عن أرباحها الخارجية في أعقاب تمرير قانون جديد لضرائب الشركات في الولايات المتحدة.

وأضافت الشركة أن مدفوعات الضرائب "ستكون الأكبر من نوعها بالنسبة لها".

يذكر أن الشركات الموجود مقارها في الولايات المتحدة كانت تدفع في السابق ضرائب قدرها 35% على أرباحها الخارجية في حالة تحويل هذه الأرباح إلى الولايات المتحدة فقط، وهو ما دفع الشركات إلى الاحتفاظ بأرباحها الخارجية في حسابات خارج الولايات المتحدة، حيث وصلت هذه الأرباح عام 2016 وفقا لتقديرات الكونجرس إلى 6ر2 تريليون دولار.

كانت "آبل" قد أعلنت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي أنها أخفت حوالي 252 مليار دولار من أرباحها الخارجية، وهو ما يعادل حجم الاقتصاد السنوي لفنلندا.

ويفرض قانون الضرائب الجديد بنسبة 5ر15% على إجمالي أرباح الشركات الأمريكية في الخارج، والتي لم يتم تحويلها إلى الولايات المتحدة.