حول العالم في 24 ساعة: السعودية تحظر استيراد الجوافة المصرية
11:14 م الأربعاء 17 يناير 2018
إعداد - هشام عبد الخالق:
شهد العالم، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها اتجاه تركيا إلى تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة، وحظر السعودية لاستيراد الجوافة من مصر بشكل مؤقت، ورفض المحكمة العسكرية الإسرائيلية الإفراج بكفالة عن عهد التميمي.
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