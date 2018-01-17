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حول العالم في 24 ساعة: السعودية تحظر استيراد الجوافة المصرية

11:14 م الأربعاء 17 يناير 2018
حول العالم في 24 ساعة: السعودية تحظر استيراد الجوافة المصرية

الجوافة المصرية

إعداد - هشام عبد الخالق:

شهد العالم، اليوم الأربعاء، عددًا من الأحداث المهمة، كان أبرزها اتجاه تركيا إلى تمديد حالة الطوارئ للمرة السادسة، وحظر السعودية لاستيراد الجوافة من مصر بشكل مؤقت، ورفض المحكمة العسكرية الإسرائيلية الإفراج بكفالة عن عهد التميمي.

عهد التميمي السعودية الجوافة المصرية تركيا حالة الطوارئ فلسطين القدس المحتلة كوريا الموحدة نيجيريا تفجير انتحاري

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