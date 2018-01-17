لافروف: روسيا مستعدة لدعم حوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

موسكو - (د ب ا)

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن الوزير سيرجي لافروف عقد اجتماعا مع سفراء دول عربية وممثلي جامعة الدول العربية في موسكو.

وذكر لافروف، خلال اجتماعه مع رؤساء البعثات الدبلوماسية للدول العربية وممثل جامعة الدول العربية في موسكو، أن روسيا مستعدة لمواصلة دعم إقامة حوار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في مختلف الساحات الدولية، بحسب وكالة سبوتنيك.

وأوضحت الوزارة أنه "خلال المناقشة، تم توجيه الاهتمام الرئيسي لمشكلات التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".

يذكر أن توترا يسود الأراضي الفلسطينية منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من الشهر الماضي القدس عاصمة لإسرائيل، واسفرت الاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية عن مقتل 16فلسطينيا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه جرى أيضا تبادل شامل للآراء بشأن الحالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على مهام تخفيف حدة التوتر في المنطقة وحل الأزمات.

واستضافت مدينة سوتشي الروسية اجتماعات بشأن الأزمة السورية، كما أن روسيا وإيران وتركيا ضامنة لاتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا، الذي تم التوصل إليه في شهر مايو الماضي.