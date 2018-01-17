وزير إماراتي يُفسّر سبب التصعيد القطري ضد أبوظبي

كتبت- رنا أسامة:

أوضح وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن تعرّض قطر للطيران للمدني في الإمارات، يحمل تفسيرين، الأول أنه "تصعيد مصدره القلق والارتباك"، والثاني أنه "محاولة يائسة تخوفًا من التهميش".

وكتب الوزير الإماراتي، في تغريدة عبر تويتر، الأربعاء: "ردّنا سيكون متزنًا وقانونيًا وهدفه أمان الأجواء وأرواح الركاب".

وأعلنت الإمارات، الثلاثاء، أن الطائرات العسكرية القطرية اقتربت من الطائرتين المدنيتين لمسافة تقل عن 400 قدم، حسبما ذكر مدير عام هيئة الطيران المدني الإماراتي.

وأكّد مدير عام الهيئة الإماراتية، أن أبوظبي لديها "أدلة وبراهين ضد قطر لتقديمها للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال إن "الطائرات المدنية التي تعبر المجال الجوي القطري غير آمنة".

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، في وقت سابق، الاثنين، أن "مقاتلات قطرية اعترضت طائرتين مدنيتين إماراتيتين خلال رحلتين اعتياديتين إلى المنامة أثناء تحليقهما في المسارات المعتادة".

واعتبرت الهيئة الإماراتية، أن "هذا التصرف يشكل تهديدًا سافرًا وخطيرًا لسلامة الطيران المدني، وخرقًا واضحًا للقوانين والاتفاقيات الدولية".

فيما نفت قطر، ما وصفته بادعاءات من الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، وأوضحت أنها "ادعاءات عارية عن الصحة تمامًا".

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية، لولوة راشد الخاطر، الاثنين، إن "الادعاء يأتي بعد يوم واحد من حادث اختراق طائرة عسكرية للنقل الجوي من نوع (سي-130) تابعة للإمارات أجواء قطر.. الذي تنوي قطر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه".

وتابعت "يبدو أن هيئة الطيران بالإمارات تحاول من خلال نشرها ادعاءات كاذبة استباق الأحداث والتغطية على خبر اختراق الطائرة العسكرية الإماراتية الأجواء القطرية".

وأضافت المتحدثة أنه "يبدو من ناحية ثانية أن الإمارات تحاول لفت الأنظار بعيدًا عن حوادث أخرى سببت لها أزمات إعلامية في اليومين الماضيين، وتحاول التغطية عليها عن طريق خلق الفقاعات الإعلامية غير المؤسسة على وقائع حقيقية".

وأكدت أن قطر تؤكد التزام قواتها الجوية الأميرية بأعلى معايير السلامة الجوية وحرصها على سلامة المدنيين.