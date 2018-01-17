زلزال بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر يضرب تايوان
12:53 م الأربعاء 17 يناير 2018
بكين - (أ ش أ):
ضرب زلزال بقوة 5,7 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "بيتو" في إقليم "تايبيه" عند الساعة 1:59 بعد الظهر اليوم (الأربعاء) بتوقيت بكين، وذلك طبقاً لما أعلنته سلطات الأرصاد الجوية في تايوان.
وتم رصد مركز الزلزال عند خط طول 25,15 درجة شمالاً، ودائرة عرض 121,24 درجة شرقاً، وبعمق 140 كيلومتراً.
ولم تتوافر حتى الآن أي تقارير تشير إلى وقوع تلفيات أو إصابات.
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