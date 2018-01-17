"أسرة طفل إعلان إتش آند إم تغير سكنها "لأسباب أمنية

القاهرة (مصراوي):

أفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن والدة الطفل الذي ظهر في أحد إعلانات شركة "إتش آند إم" المثير للجدل، قالت إنهم غيروا مكان سكنهم في السويد "لأسباب أمنية".

وأثارت الشركة السويدية عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، إثر إطلاق مجموعة الألبسة الجديدة للأطفال، والتي تضمنت إعلاناً يصور طفلاً أسود البشرة، اسمه ليام مانغو، يرتدي قميصاً كُتب عليه باللغة الإنجليزية: "أروع قرد في الغابة".

وفي جنوب أفريقيا، انتقل الغضب من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشوارع؛ حيث هاجم بعض الأشخاص بعض متاجر المجموعة في جوهانسبرج.

لاحقاً، اضطرت مجموعة إتش آند إم تحت الضغط إلى تقديم اعتذار، بالقول: "نأسف جدًا لأن هذه الصورة اعتبرت جريمة".

وعلى رغم ذلك، لاترى والدة الطفل، تيري مانغو، أن مجموعة إتش آند إم لم تقصد أن تكون عنصرية.

وبسبب ذلك، وعلى رغم أن ابنها كان ضحية القصة، فإنَّ العديد من ذوي البشرة السوداء هاجموا الأم؛ لأنها رفضت إدانة الشركة.

ونتيجة ذلك، تركت العائلة منزلها في العاصمة السويدية (ستوكهولم)، وانتقلت إلى مكان آخر، "لأسباب أمنية"، بحسب ما قالت الأم.