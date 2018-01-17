بدء الاجتماع المغلق لوزيري خارجية مصر وإثيوبيا

القاهرة - (أ ش أ):

‏بدأ اليوم الأربعاء الاجتماع المغلق لوزيري خارجية مصر سامح شكرى وإثيوبيا ورقيني قبيو، وذلك بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.

ويعقب اللقاء جلسة المشاورات السياسية الموسعة بين وفدي البلدين، كما يُعقد في وقت لاحق اليوم الاجتماع الوزاري التحضيري للجنة العليا المشتركة المصرية الإثيوبية برئاسة وزيري خارجية البلدين.

وكانت الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا قد بدأت أعمالها، أمس الثلاثاء بمقر وزارة الخارجية على مستوى كبار المسئولين والخبراء.

وسوف تعقد هذه الدورة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى منذ أن اتفقت قيادتا الدولتين على ترفيع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي عام 2015 خلال زيارة رئيس الجمهورية التاريخية إلى أديس أبابا.