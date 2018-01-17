منظمة دولية تدعو إدارة ترامب لإعادة النظر في حجب جزء من تمويلها للأنروا

القاهرة (مصراوي)

حث المجلس النرويجي للاجئين الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها حجب أكثر من نصف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقررت إدارة الرئيس دونالد ترامب صرف 60 مليون دولار أمريكي للوكالة وحجب 65 مليونا آخرين. وتقدم الولايات المتحدة نحو 30 في المئة من ميزانية "أونروا".

وقال أمين عام المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند في بيان إن الخطوة الأمريكية سيكون لها "عواقب مدمرة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين الضعفاء في الشرق الاوسط بما فيهم مئات الآلاف من الأطفال اللاجئين في الضفة الغربية وغزة ولبنان والأردن وسوريا الذين يعتمدون على الوكالة في تعليمهم."

وأضاف أن هذه الخطوة أيضا "ستحرم آباءهم من شبكة أمان اجتماعي تساعدهم على البقاء."

وأوضح أن القرار الأمريكي سيقوض "قدرة وكالة الأمم المتحدة على الاستجابة في حال حدوث تصعيد آخر في الصراع.".

وأعرب إيغلاند عن أمله في أن "تتعاون الإدارة الأمريكية والكونجرس في عكس قرار قطع المساعدات المأساوي والمُحفَّز سياسياً قبل أن تنتقل آثاره عبر الشرق الأوسط".

ودعا المجلس النرويجي للاجئين الدول المانحة الأخرى إلى "الوقوف مع الأونروا واللاجئين الفلسطينيين وتغطية العجز الهائل الذي خلفته الإدارة الأمريكية".

ويعتقد أن وقف تمويل "أونروا" جاء بعد شكوى الرئيس الأمريكي من أن "بلاده لا تتلقى أي تقدير أو احترام" مقابل الأموال التي تدفعها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول أمريكي، لم تكشف عن هويته قوله إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تحتاج إلى إعادة "تقييم طريقة إدارتها وطرق تمويلها".

وأضاف المسؤول "حان الوقت لبعض الدول الغنية أن تتقدم وتشارك في دعم سلام واستقرار المنطقة".

قدمت الولايات المتحدة العام الماضي 370 مليون دولار لـ"أونروا" التي تشرف على مشروعات تعليم وصحة وبرامج اجتماعية.

كما قدمت واشنطن 260 مليون دولار، في اتفاق ثنائي، تذهب لدعم مشروعات تديرها "الوكالة الأمريكية للتنمية الوطنية "يو اس ايد".

يذكر أن إسرائيل تتلقى دعما عسكريا من واشنطن يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار سنويا.

وكانت السلطة الفلسطينية قد انتقدت قرار ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قائلة إن واشنطن لا يمكنها أن تلعب دور الوسيط المحايد.

وصوت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.