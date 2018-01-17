جوتيريش قلق ازاء اتفاق اعادة اللاجئين الروهينجا الى بورما

لاجئون من الروهينغا ينتظرون مساعدات غذائية في مخيم

بورما - (أ ف ب):

أعرب الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريش الثلاثاء عن قلقه إزاء اتفاق توصلت له بورما وبنغلادش حول اعادة مئات آلاف المسلمين الروهينجا واستبعدت عنه المفوضية السامية للاجئين التابعة للمنظمة الدولية.

وقال جوتيريش خلال مؤتمر صحافي في مقر الامم المتحدة "نعتقد انه من المهم جدا ان تكون المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة مشاركة في العملية لضمان التزام العملية بالمعايير الدولية"

والاتفاق الذي تم التوصل اليه في نايبيداو عاصمة بورما هذا الاسبوع، يحدد فترة سنتين لاعادة اللاجئين الروهينجا.

وقال جوتيريش الذي تولى مفوضية اللاجئين لعشرة اعوام، انه تم استشارة المفوضية بشأن الاتفاق لكنها ليست طرفا فيه كما هي الحال عادة في خطط مماثلة لاعادة لاجئين.

ويشمل الاتفاق نحو 750 الف من الروهينغا الذين فروا الى بنجلادش في اعقاب عمليتين عسكريتين في شمال ولاية راخين في اكتوبر 2016 واغسطس 2017.

وقال جوتيريش انه من الضروري ان تكون العودة طوعية وان يسمح للروهينغا بالعودة الى منازلهم الاصلية -- ليس الى مخيمات.

واضاف جوتيريش الذين كان يتحدث الى الصحافيين بعد عرض اولوياته لعام 2018 امام الجمعية العام للامم المتحدة "الاسوأ هو ان يتم نقل هؤلاء الاشخاص من مخيمات في بنجلادش الى مخيمات في ميانمار (التسمية الاخرى لبورما)".

تبنت الدول الاعضاء في مجلس الامن في ديسمبر الماضي قرارا يدين اعمال العنف في ولاية راخين ويطلب من جوتيريش تعيين موفد خاص لبورما.

وقال الامين العام للمنظمة الدولية انه يتوقع الاعلان عن تعيين الموفد قريبا.

فر أكثر من 650 الف من المسلمين الروهينغا من بورما ذات الغالبية البوذية منذ بدء العملية العسكرية في ولاية راخين اواخر اغسطس 2017.

وتصر السلطات البورمية على ان الحملة تستهدف المسلحين الروهينجا الذين هاجموا مراكز للشرطة في 25 اغسطس 2017 لكن الامم المتحدة قالت ان اعمال العنف ترقى الى "تطهير عرقي".