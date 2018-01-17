أبرز التصريحات في 24 ساعة: موقف أمريكي "وقح" ومصر والسودان شقيقتان

إعداد – محمد الصباغ:

بعد أيام من تصريح "حثالة الدول" المنسوب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال الأخير إنه يريد المهاجرين من كل أنحاء العالم. وعلق المرشد الإيراني علي خامنئي إن ترامب يظهر بلاده في شكل وقح. ومن السودان، صرح وزير الخارجية الإثيوبي ورقني قبيو أن زيارة رئيسه هايلي ديسالين إلى مصر لا علاقة لها بأزمة سد النهضة.

ويمكن متابعة أبرز التصريحات في الصفحات التالية: