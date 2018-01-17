3 مليارات دولار إيرادات كردستان العراق من صادرات النفط خلال 6 أشهر

أربيل (العراق) - (د ب أ)

أعلنت حكومة إقليم كردستان اليوم الثلاثاء أن ايراداتها من تصدير النفط للستة أشهر الأولى من العام الماضي بلغت أكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وجاء في بيان لحكومة الإقليم تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه أنه "في إطار مشروع المراجعة الشاملة لقطاع النفط والغاز في اقليم كردستان، نعرض اليوم على الرأي العام المحلي والأجنبي التقرير الأول لشركة ديلويت العالمية، متضمناً نتائج التدقيق للأشهر الستة الأولى من العام 2017".

وأضاف البيان أن "التقرير يضم كافة المعلومات من بيانات وأرقام مدققة تخص الأشهر الستة الأولى من العام 2017، ومنها صافي ايرادات النفط بعد خصم النفقات والبالغة حوالي 119 مليون دولار بمعدل سعر 49ر41 دولار للبرميل، في حين كان سعر خام برنت (القياسي لنفط بحر الشمال) 71ر51 دولار للبرميل".

ويتابع البيان انه "من خلال اجراءات شفافة وموافقة لمعايير البنك الدولي، وبعد دعوة الشركات العالمية الاربعة المعروفة في مجال التدقيق، تعاقد المجلس الإقليمي لشؤون النفط والغاز في أواخر العام 2016 مع شركتين عالميتين هما (ديلويت) و (إي واي) لغرض اجراء مراجعة شاملة وتدقيق جميع نفقات وايرادات وعمليات النفط والغاز في إقليم كردستان وبضمنها نشاطات السنوات السابقة، وستستمر عملية المراجعة والتدقيق في السنوات القادمة أيضاً".

ويعد ملف الغاز والنفط احد الملفات الشائكة والمعقدة بين اربيل وبغداد حيت تتهم بغداد اربيل بتصدير النفط خارج إطار سياسات الصادرات النفطية للحكومة الاتحادية وترد اربيل بان قطع ميزانية الاقليم من قبل بغداد منذ شباط/فبراير عام 2014 هو من اجبرها على تصدير وبيع النفط في ايار/مايو من نفس العام لضمان ادارة الاقليم