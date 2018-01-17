البيت الأبيض: ترامب أصر على إجراء الاختبار المعرفي وحقق الدرجة النهائية

واشنطن - (د ب أ)

أكد طبيب البيت الأبيض روني جاكسون اليوم الثلاثاء، أن الرئيس دونالد ترامب أصر على إجراء اختبار القدرة الإدراكية المعرفية وأنه حصل على العلامة الكاملة .

وقال جاكسون، وهو أيضا أدميرال في البحرية الأمريكية، إن ترامب حصل على 30 نقطة من 30 نقطة في برنامج تقييم مونتريال المعرفي، وهو امتحان من صفحة واحدة يدار في غضون دقائق قليلة من أجل الكشف عن الإعاقات الادراكية المعرفية .

وأضاف جاكسون: " لم يكن لدي أي قلق على الإطلاق بشأن قدرته الإدراكية المعرفية."

وجاء الاختبار البدني السنوي المقرر يوم الجمعة الماضية ، بعد أسبوع من نشر كتاب "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، للمؤلف مايكل وولف، الذي أظهر فيه وولف الرئيس بأنه غير مؤهل عقليا للرئاسة.

وردا على ذلك وصف ترامب نفسه بأنه "عبقرية راسخة ".

وقال جاكسون إنه لم يكن هناك فحص نفسى خلال الأسبوع الماضي.