حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تخفض ميزانية "أونروا" 65 مليون دولار

إعداد - هشام عبد الخالق:

شهد العالم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة كان أبرزها، تجميد أمريكا لـ 65 مليون دولار من مساعداتها المالية لـ"أونروا"، وتنديد مرشد إيران بتصريحات ترامب عن "الدول الحثالة"، وإدلاء بانون لشهادته أمام مجلس النواب الأمريكي في التدخل الروسي.