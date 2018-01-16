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حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تخفض ميزانية "أونروا" 65 مليون دولار

11:43 م الثلاثاء 16 يناير 2018
حول العالم في 24 ساعة: أمريكا تخفض ميزانية "أونروا" 65 مليون دولار

الأونروا

إعداد - هشام عبد الخالق:

شهد العالم، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة كان أبرزها، تجميد أمريكا لـ 65 مليون دولار من مساعداتها المالية لـ"أونروا"، وتنديد مرشد إيران بتصريحات ترامب عن "الدول الحثالة"، وإدلاء بانون لشهادته أمام مجلس النواب الأمريكي في التدخل الروسي.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ستيف بانون مجلس النواب الأمريكي الأمم المتحدة أونروا علي خامنئي مرشد إيران إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

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