السعودية تبحث استثمار 500 مليون دولار في "هوليوود"

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت تقارير إخبارية أن صندوق الاستثمار السيادي السعودي يجري محادثات لشراء حصة في شركة "إنديافور" القابضة التي تمتلك وكالة المواهب الفنية في هوليوود "دبليو.إم.إي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن "صندوق الاستثمار العام" السعودي يجري محادثات أولية لاستثمار أكثر من 500 مليون دولار في الوكالة لمساعدتها في توسيع نشاطها.

ومن المنتظر أن تتراوح الحصة التي سيشتريها الصندوق السعودي بين 5% و10% من أسهم الشركة القابضة حيث تجري المفاوضات بشأن القيمة والحجم النهائي للصفقة.

يذكر أنه تم تقدير قيمة شركة "إنديافور" بحوالي 3.6 مليار دولار بما في ذلك ديونها عندما طرحت حصة من أسهمها للبيع في أغسطس 2017. وتضم قائمة المستثمرين حاليا في الشركة الأمريكية شركات "سيفلر ليك" و"سوفت بنك جروب كورب" وصندوق الاستثمار السيادي السنغافوري ومجلس استثمار صندوق التقاعد الكندي.

وتدير شركة "إنديافور" وكالة "دبليو.إم.إي" التي تمثل مجموعة نجوم السينما الأمريكية من الممثلين والمخرجين ومنتجي البرامج التلفزيونية والموسيقيين، كما تدير شركة "بروفيشنال بول ريدرز" ومسابقة "ملكة جمال الكون".

وأشارت وكالة "بلومبرج" إلى أن صناعة الترفيه تمثل قطاعا أساسيا في استراتيجية صندوق الاستثمار السعودي خلال السنوات القليلة المقبلة. وأسس الصندوق شركة للاستثمار في مجال الترفيه حيث من المتوقع أن تستثمر حوالي 10 مليارات ريال (67.2 مليار دولار) وفقا لاستراتيجية الصندوق لعام 2020 المنشورة العام الماضي.