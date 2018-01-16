مسؤول أمريكي لـ"جيروزاليم بوست": إدارة ترامب أبلغت "أونروا" بخفض كبير في المساعدات المالية لها

غزة (أ ش أ)

قال مسؤول أمريكي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت، اليوم الثلاثاء، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأنها تقوم بتخفيض المساعدات المالية بنحو عشرات الملايين من الدولارات، وذلك وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين واشنطن ورام الله.

وذكرت الصحيفة، بحسب المسؤول الأمريكي، أن ترامب أخذ بنصيحة وزير خارجيته ريكس تيلرسون ووزير دفاعه جيمس ماتيس ومستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر -بالإضافة إلى الحكومة الإسرائيلية- ووافق على تقديم 60 مليون دولار مساعدات أمريكية إلى هيئة الأمم المتحدة في الوقت الحالي، بدلا من قطع المساعدات بشكل كامل.

ولكن بحسب خطاب أرسلته الإدارة الأمريكية للإونروا، أكدت فيه أن واشنطن حجبت باقي المنحة التي تقدمها للوكالة الأممية للنظر فيها في المستقبل.. ما يقدر باقي المبلغ بـ65 مليون دولار.

يذكر أن الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للوكالة التابعة للأمم المتحدة وتقدم نحو 30 في المئة من إجمالي ميزانيتها.

وتركز الوكالة على توفير الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان.